В Аргентине задержан основатель секты «Ашрам Шамбалы*» Константин Руднев

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Его подозревают в торговле людьми.

Стали известны новые детали задержания в Аргентине основателя запрещенной секты «Ашрам Шамбалы*». Константина Руднева подозревают в торговле людьми.

Также попались еще 13 его последователей. Все они собирались скрыться в Бразилии. На след преступной группы вышли после того, как в местную больницу обратилась истощенная беременная женщина.

Как выяснилось, сектанты жили по жесточайшим правилам своего учителя. А тех, кто нарушал — запугивали, лишали еды и избивали. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала бывшая участница секты.

«Разминки, постоянные должны быть там покаяния, круги. Если пошел в туалет, ты отчитываешься старшему. Если что-то неправильно скажешь — тебя еще накажут. Люди внутри практически пустые. Они измотанные, они измученные, они уставшие, они зазомбированы», — поделилась бывшая участница запрещенной секты Светлана.

Так участников отделяли от семьи и внешнего мира. Во время обысков у сектантов нашли запрещенные вещества. Ранее за похожие преступления Руднева осудили на 11 лет колонии в нашей стране. Здесь он также под видом тренингов заманивал адептов. Но вместо духовного просветления их ждали и наркотики, и оргии.

* — организация, запрещенная на территории России.