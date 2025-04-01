Тысячи жителей без школ и садов: строительный скандал разгорается в Мордовии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Квартиры проданы, деньги получены, а социальные объекты так и не появились. Владельцы квартир в ЖК «Гратион» собирают подписи для обращения в Генпрокуратуру.

В России в этом году вступили в силу новые нормы, которые обязывают застройщиков вместе с коммерческим жильем возводить социальные объекты. Например, школы и поликлиники. Принятию закона предшествовали скандалы в разных регионах, когда жители новых микрорайонов остались без обещанной инфраструктуры. Один из них сейчас с новой силой разгорается в Мордовии. В жилом комплексе 40 многоквартирных домов. Но нет ни одной школы и детского сада. Как такое стало возможно, разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Почти сорок многоэтажек, тысяча жителей и ни одной школы поблизости. Та, до которой можно добраться — уже переполнена. Она рассчитана на девятьсот учеников, а их две с половиной тысячи.

«У нас большое количество новых домов появилось в нашем жилом комплексе и огромное количество молодых семей. Школа нам очень нужна, и мы ее очень сильно ждем», — рассказала жительница ЖК «Гратион» Екатерина Романова.

Собственники квартир ЖК «Гратион» мучаются уже 11 лет. У них нет ни своей школы, ни обещанного стадиона.

«Застройщик, у которого я покупала квартиру, „Саранскстройинвест“. Когда я выбирала квартиру в ЖК „Гратион“, в генплане было указано, что будет большая школа, которая будет находиться в центре наших домов», — отметила жительница ЖК «Гратион» Надежда Бякина.

Новостройки сдали аж в 2014 году. Многие тогда приобрели здесь квартиры, купились на рекламу: застройщик «Саранскстройинвест» заманивал покупателей яркими баннерами.

«Мы ждали, что нас все-таки не обманут, потому что очень много рекламы было. Когда покупали квартиры, у всех в памяти, у нас даже есть фотографии — в то время был Меркушкин Александр Иванович (собственник „Саранскстройинвест“. — Прим. ред.), сидит в кресле, и у него сзади был план микрорайона со школой, детским садиком и стадионом», — вспоминает председатель ТСЖ Наталья Тужилкина.

Александр Меркушкин — родной брат бывшего губернатора Республики Мордовия и Самарской области Николая Меркушкина. Тогда он возглавлял компанию «Саранскстройинвест». Родственник чиновника основал в Саранске свою строительную империю еще в 2006 году, обладая монопольными преференциями. «Саранскстройинвест» при Александре Меркушкине сдал 92 высотки, как и в случае с ЖК «Гратион», не без проблем. Высотки ЖК «Гратион» Меркушкины построили вплотную к частным домам, которые, по словам местных жителей, пообещали выкупить и построить на их месте школу.

«Саранскстройинвест», «Стройзаказчик» заключили договор, наверное, с администрацией города. Они должны были выкупить все дома частного сектора», — отметила председатель ТСЖ.

Социальные проблемы ЖК «Гратион» не решаются уже 11 лет. На месте, где, согласно генплану, должна быть школа, остался частный сектор с деревянными домами посреди многоэтажек. На одном из последних совещаний действующий глава Республики Мордовия Артем Здунов открыто назвал владельцев застройщика мошенниками.

«Это обман, обман людей конкретный. Это бремя обязательств, как и, впрочем, и другие тоже, опять ложится на действующий состав правительства, администрацию, на город. А вы просто заработали денег», — заявил Здунов.

Договоренности «Саранскстройинвеста» Александра Меркушкина с 2014 года с администрацией, вероятно, были устные, без конкретных сроков. В то время должность зампреда правительства Мордовии занимал его племянник, сын экс-губернатора Николая Меркушкина Алексей. Он сейчас в СИЗО по другому делу о взятке.

Строительный магнат Александр Меркушкин умер в 2021 году. «Саранскстройинвест» перешел к его внуку Антону Мачину. Он получил весь капитал. А вот сын Александра Меркушкина, Сергей, и сейчас в строительном деле. Продолжает единолично возглавлять «Саранский завод лицевого кирпича» с выручкой 520 миллионов в год. Поставляет новому владельцу и родственнику сырье, обогащая семейную казну клана Николая Меркушкина. Новый хозяин «Саранскстройинвеста» Антон Мачин в офисе не появляется. А его подчиненные сейчас говорят, что никому ничего не обещали.

«То, о чем была договоренность, к сожалению, это уже руководство на тот момент — Александр Иванович Меркушкин. О чем была договоренность, мы не знаем. Не было никакой договоренности», — заявила начальник отдела продаж компании-застройщика Альмира Максутова.

Антон Мачин владеет и управляющей компанией «ЖЭК Октябрьский», она обслуживает дома ЖК «Гратион» с ежегодной выручкой 119 миллионов рублей. Проблемы едва ли не у всех проектов от компании «Саранскстройинвест».

У ЖК «Набережный» на Волгоградской, 46, тот же застройщик, и ситуация очень похожая. Девятиэтажка готова к заселению, а напротив — полуразрушенные дома частного сектора. Здесь нет ни школы, ни детского сада.

На сайте — масса предложений. Вот только покупателю надо быть очень внимательным. ЖК «Заречье»: в инфраструктуре указана 36-я школа. Она уже переполнена. А это ЖК «Ильинский»: на сайте он сдан. А по документам — введен в эксплуатацию. Но на месте все еще стройка, сроки сдвинуты.

Заселение откладывается. А ведь многие уже купили здесь квартиры, сделав еще богаче строительных магнатов из семейного клана. Для покупателей вся борьба еще впереди. Вот и жители ЖК «Гратион» готовят коллективное обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову — последний шанс добиться справедливости. Собрали уже 700 подписей.