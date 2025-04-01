Монахам Киево-Печерской лавры заблокировали доступ к пещерам с мощами

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Украинские власти взяли под контроль святыни, которые веками принадлежали Церкви.

Монахов Киево-Печерской лавры лишили доступа к пещерам, где покоятся мощи святых. Об этом рассказали представители канонической Украинской православной церкви.

У входа появилась охрана, которая не пускает верующих, а на дверях новые замки. Еще в пятницу представители Министерства культуры Украины при поддержке полиции проникли в Дальние и Ближние пещеры под предлогом инвентаризации. Чиновники заявляют, что собираются определить «научную ценность останков святых». При этом в состав комиссии входят: ветеринар, климатолог и специалисты по анатомии.

Киево-Печерская лавра — один из древнейших православных монастырей Руси. Нынешние власти развернули масштабную кампанию против канонического православия, а Лавру, вероятно, хотят разрушить как символ веры.