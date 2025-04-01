Пока в трех субъектах: Путин подписал закон о проведении эксперимента в ОГЭ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Особый порядок проведения экзамена коснется тех школьников, которые не планируют поступать в десятый класс.

В 2025 году будет проведен эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ). В трех субъектах России школьники будут сдавать лишь два предмета — русский язык и математику. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ уже появился на портале официального опубликования правовых актов.

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области школьники, которые не планируют поступать в десятый класс, имеют право на особый порядок проведения ОГЭ — они будут сдавать лишь два предмета. Власти трех субъектов РФ могут установить перечень специализаций, прием на которые будет осуществляться не взирая на результаты экзамена при наличии аттестата за девять классов школы.

Те подростки, которые планируют продолжать обучение в техникумах или колледжах, имеют право сдать лишь два экзамена. Однако, уже в 12 регионах РФ, если учащиеся планируют идти в старшие классы школы, то они должны набрать определенное количество баллов на ОГЭ для перевода в десятый класс. В ином случае — они будут иметь преимущественное право поступления в техникумы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что родители смогут наблюдать за процессом досмотра детей перед ЕГЭ. О планах привлечь родительские сообщества рассказали в Рособрнадзоре.