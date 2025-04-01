«Есть предрасположенность»: на какие заболевания указывает кашель с кровью

Фото: 5-tv.ru

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Инфекционист назвал группу людей, у которых тревожный симптом может проявляться часто.

Кашель с кровью и повышение температуры до 39 градусов могут указывать на хронические заболевания. Об этом рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с изданием aif.ru.

О симптомах заговорили в свете последних событий: в России появился неизвестный вирус, при котором человек страдает кровохарканьем и жаром. При этом, в Роспотребнадзоре отметили, что недуг мог быть вызван микоплазменной инфекцией.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский добавил, что очень многие вирусы способны вызывать подобные симптомы.

«Это может быть особенность как у возбудителей, так и у самого человека, у которого есть предрасположенность. То есть, если у человека есть дефицит свертывания крови. Также могут быть и какие-то еще другие хронические заболевания… В каждом конкретном случае все индивидуально», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие болезни сердца чаще всего приводят на операционный стол. Более того, перечислены и основные нарушения в организме, которые могут спровоцировать развитие опасных патологий. Среди них, прежде всего, высокие показатели плохого холестерина в крови, постоянно повышенное артериальное давление и плохо скомпенсированный сахарный диабет.