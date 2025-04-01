Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Нанесено поражение живой силе и технике неприятеля.

Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 150 боевиков, также нанесено поражение технике неприятеля. Под удар наших сил попали две механизированные и аэромобильная бригады ВСУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое поле.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ освобождали населенный пункт Гоголевка. Штурмовые подразделения использовали особенности рельефа местности и действовали при поддержке артиллерии и беспилотников. В ходе боев им удалось взять под контроль несколько домов, после чего десантники продолжили продвижение, полностью овладев населенным пунктом. Минобороны также сообщило, что боевики, избегая прямых столкновений, отступили вглубь Гоголевки, оставив часть сил для прикрытия. Однако формирования были уничтожены российскими войсками.