Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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После вступления страны в НАТО сотрудничество между двумя государствами начало стремительно ухудшаться.

Финляндия должна подготовиться к началу процесса по восстановлению отношений с Россией. Об этом сообщил президент северного европейского государства Александр Стубб на пресс-конференции, которую транслировал финский телеканал.

«В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно», — сообщил Стубб.

Он также напомнил, что Россия и Финляндия являются соседями, и два государства разделяют 1350 километров границы. Однако, как заявил лидер европейской страны, нормализация отношений будет зависеть от окончания конфликта на Украине.

После вступления Финляндии в НАТО сотрудничество между двумя государствами начало стремительно ухудшаться. Россия подчеркивала, что шаг соседской страны не имеет смысла, так как у общей границы теперь появились войска РФ и системы поражения.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что отношения между странами разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, заявлял дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и зачем Евросоюз продолжает подогревать конфликт на Украине.

Даже переговоры министров иностранных дел стран ЕС, которые сегодня начались в Брюсселе, подтверждают, что Старый Свет просто не успевает переформатироваться, да и не понимает, в какую сторону надо меняться.