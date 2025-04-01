CCTV: число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2700 человек

Фото: Reuters/Stringer

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2700 тысячи человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на слова главы Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Согласно заявлению лидера государства, число погибших из-за землетрясения достигло 2719 человек, пострадало свыше 4,5 тысячи человек. Пропавшими без вести числится более 400 человек.

Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются, поэтому отмечается, что количество погибших может увеличиться.

Ряд стран Азии пострадали из-за природного катаклизма, первые толчки были зафиксированы 28 марта. Сильнейшие — в Мьянме. Первые толчки достигли магнитуды в 7,7 баллов, повторные — 6,4 балла.

В стране введен режим чрезвычайного положения. На помощь пострадавшему от бедствия государству пришло международное сообщество. К ликвидации последствий привлечены и российские спасатели — специалисты из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что переживший землетрясение в Мьянме россиянин рассказал об обрушении своего дома.