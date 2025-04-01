Ученые восстановили лицо жившего 16 тысяч лет назад человека

JAS: в Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад

Фото: www.globallookpress.com/ Marcus Brandt

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На помощь светилам науки в этом непростом деле пришел компьютер.

Китайские ученые смогли восстановить лицо человека, который жил 16 тысяч лет назад. Соответствующую информацию передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на журнал Journal of Archaeological Science.

«Ископаемый череп древнего человека был обнаружен в пещере Яхуай, расположенной в холме в деревне Болан уезда Лунъань Гуанси-Чжуанского автономного района», — уточняется в сообщении.

На помощь ученым пришли методы компьютерной реставрации облика, 3D-моделирования, а также технология трехмерной геометрической морфометрии — с ее помощью был проведен анализ схожих черт черепа, найденного в пещере, и черепов современных людей. В частности, ученые отметили, что найденный объект меньше типичных для нас мужских черепов, но больше женских.

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