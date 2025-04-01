Кадровый резерв российской культуры: участники конкурса «Таланты» смогут стажироваться в 20 театрах Москвы

Фото: mos.ru

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Заявки на участие подали около 400 человек со всей России. Из них отобрали 40 наиболее перспективных кандидатов.

Новый этап Всероссийского конкурса «Таланты», благодаря которому будет сформирован кадровый резерв столичных театров, стартовал в Москве. Участвует 40 человек. Все они смогут пройти стажировку в столичных театрах и обучение в знаменитом ГИТИСе. Об этом пишет mos.ru.

«20 ведущих московских театров готовы принять у себя участников конкурса… В театре участникам предстоит заняться созданием собственного проекта», — уточнил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Список из 20 театров, где конкурсанты смогут стажироваться, включает «Геликон-оперу», Московский академический театр имени Маяковского, театр Еt Cetera, «Мастерскую Петра Фоменко», цыганский театр «Ромэн» и другие.

Конкурс «Таланты» стартовал 23 января 2025 года. Заявки на участие подали около 400 человек со всей России. Из них отобрали 40 наиболее перспективных кандидатов. Сам конкурс включает пять этапов. Последний, на котором определят победителя, пройдет с 1 по 10 июня.