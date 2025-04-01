Культура 40
В солидном черном: состоялся премьерный показ фильма «Батя-2»
С российских экранов никак не может сойти ностальгия по девяностым.
Красная дорожка в кинотеатре еще не видела столько воссоединившихся в один вечер семей. Даже пришедшая в одиночку Тина Канделаки, не стала рисковать фотографироваться без компании. Всему виной — звездный состав и семейная тематика фильма.
«Батя 2» заставил обнять тех, кого давно не обнимал и снова заскучать по девяностым.
В компании кого Алексей Учитель пришел поддержать сына, почему избраннику Бородиной весело, и какое воспоминание из детства навсегда в сердце у Артема Михалкова — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Поддержать сына и брата! Давно мы не видели Алексея Учителя в кругу дочерей. Красотки Пересильд сами даже опешили от содержания «Бати» в крови их отца. Интересно, кто из них больше похожа на папу?
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Коля на приколе! Когда ты в семье главный — приходится зарабатывать внимание фотографов и брать ответственность за то, чтобы женщины казались чуточку краше на твоем фоне.
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Бездонный взгляд — то, за что мы обожаем Михалковых. Немного утомленный Артем Михалков целый вечер держался чуть в стороне от сестер, но журналистам причину не выдал! «Самое яркое воспоминание из детства — общение со старшей сестрой и отцом»! — опровергает слухи Михалков.
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Еще не дед, но настоящий батя! Сергей Жуков вывел часть семейства в кино! Веселые, озорные — счастливая семья.
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Батя и мать из 90-х — вот так предстали на фото Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Но это только образ. Весь вечер держались за руки и миловались. Видимо, секрет раскрыт — Цыганов резко похорошел от бурно открывшегося второго дыхания в отношениях.
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Дуэт необычный. Строгая и сдержанная Тина Канделаки словно растаяла в чарах Гавриила Гордеева. Но лучше не смотреть на мужчин таким взглядом — они тогда тоже начинают таять.
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Марго Овсянникова ворвалась так ворвалась. Рок не отпускает нашу певицу. И в последнее время — ковровые дорожки премьер тоже!
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