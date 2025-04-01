В солидном черном: состоялся премьерный показ фильма «Батя-2»

С российских экранов никак не может сойти ностальгия по девяностым.

Красная дорожка в кинотеатре еще не видела столько воссоединившихся в один вечер семей. Даже пришедшая в одиночку Тина Канделаки, не стала рисковать фотографироваться без компании. Всему виной — звездный состав и семейная тематика фильма.

«Батя 2» заставил обнять тех, кого давно не обнимал и снова заскучать по девяностым.

В компании кого Алексей Учитель пришел поддержать сына, почему избраннику Бородиной весело, и какое воспоминание из детства навсегда в сердце у Артема Михалкова — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.