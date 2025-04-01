ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 гуманитарных добровольцев в Газе

Фото: Reuters/Ramadan Abed

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Представители ЦАХАЛ заявляли, что предупредили президента США Дональда Трампа о нападении.

Организация Объединенных Наций (ООН) обвинила войска Израиля (ЦАХАЛ) в убийстве 15 медработников, которые находились в секторе Газа. Об этом стало известно из сообщения газеты The Guardian.

По данным управления ООН, занимающегося гуманитарными вопросами, представители Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны находились на миссии по спасению коллег, которые попали под обстрел в тот же день, когда их оказавшиеся в зоне видимости автомобили подверглись сильному израильскому огню в районе Тель-аль-Султан города Рафах.

По информации издания, погибших медицинских работников в дальнейшем похоронили в братской могиле на юге Газы. Уточняется, что один из скончавшихся от ранений врачей был найден со связанными руками.

Стрельба началась 23 марта, после того, как израильская армия возобновила наступление в районе, неподалеку от границы с Египтом. Также из материала газеты следует, что еще один сотрудник Красного Полумесяца, который отправился в составе коллег на миссию, пропал без вести.

Телеканал Al Jazeera уточнял, что 64 человека погибло за сутки после атаки Израиля по Газе. До этого, 18 марта, армия Израиля заявляла о возобновлении военных действий, направленных на палестинское движение ХАМАС в Газе. При этом СМИ писали, что Израиль предупреждал Белый дом о возобновлении ударов по Газе.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Израиль объявил о начале наземной операции в секторе Газа.





