В тренде сдержанность: День смеха теряет актуальность в корпоративной среде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Розыгрыши на работе 15 лет назад устраивали в два раза чаще.

Традиция первоапрельских розыгрышей на работе стремительно теряет популярность. К такому выводу пришли аналитики по результатам проведенного опроса.

Выяснилось, что каждый шестой россиянин хотя бы раз становился жертвой розыгрышей. И это в два раза меньше, чем 15 лет назад. Современная бизнес-культура в большей мере поощряет сдержанность и серьезность.

Тем не менее, сами шутники никуда не исчезли. Интересно, что сотрудники старше 35 лет делают это намного чаще более молодых коллег. И как правило главными весельчаками компании становятся мужчины.

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