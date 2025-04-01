«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о вокале Вали Карнавал

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Сергей Соседов и Наталья Гулькина также не оценили творчество восходящей звезды.

Стремление звезд соцсетей занять музыкальную нишу не разделяет продюсер Иосиф Пригожин. В одном из шоу на YouTube он заявил, что блогеры, обделенные настоящими навыками, становятся помехой для развития одаренных вокалистов. По словам Пригожина, за молодыми инфлюенсерами стоят люди, которым выгодно их продвижение.

«Забирают рекламные бюджеты и впихивают блогеров, рассказывая, что они — новая эпоха. Блогеры, когда начинают падать, обязательно хотят начать петь», — рассудил Пригожин.

Певица Валя Карнавал выступает на фестивале VK Fest в Москве. Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Отдельно продюсер прокомментировал музыкальное творчество 23-летней Вали Карнавал.

«Мне даже неинтересно ее творчество. Понимаете, если вы мастер эпистолярного жанра или вокала и идете в блогеры, это понятно, потому что вы блогинг используете как инструмент. А если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — эмоционально высказался продюсер.

Он отметил, что людей, которые ведутся на такую схему, считает «совершенно глупыми».

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов разделяет негодование Пригожина. Он раскритиковал пение Карнавал после просмотра клипа, записанного на трек «Психушка», и назвал его «отборным трэшем».

Творчество Карнавал не пришлось по душе и бывшей солистке группы «Мираж» Наталье Гулькиной. Исполнительница отметила, что боится того, как сложится жизнь подрастающего поколения, если Карнавал — их кумир. Она уверена, что молодежь деградирует.

Напомним, что Валя уже подвергалась критике со стороны мэтров эстрады. Многие помнят ее конфликт с Ларисой Долиной. К счастью, артистки разных поколений смогли найти общий язык и даже спели вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валя Карнавал пожаловалась на одиночество.