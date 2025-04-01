Фильму «Небесный тихоход» исполнилось 80 лет

Фото, видео: Кадр из х/ф «Небесный тихоход». реж.: Семён Тимошенко, 1945г.; 5-tv.ru

Фразы героев картины моментально ушли в народ.

Легендарный фильм и лидер послевоенного кинопроката. Картина «Небесный тихоход» отмечает 80-тилетие. Съемки проходили на «Ленфильме». Для их проведения киностудия одной из первых вернулась из эвакуации в недавно освобожденный от блокады Ленинград. Но, несмотря на сложные условия, у авторов получилось создать духоподъемную комедию о военных летчиках. Тайны съемочного процесса — в сюжете корреспондента «Известий» Валерия Кузнецова.

Фразы из фильма «Небесный тихоход», сразу после выпуска в 1946-м, народ разобрал на цитаты. А песни из него до сих пор поет вся страна.

Майор Булочкин, старший лейтенант Туча и капитан Кайсаров дают зарок: никакой любви и женитьбы до конца войны. Судьба начинает испытывать уговор.

Пилот-истребитель Булочкин получает ранение. В кабину штурмовика теперь путь заказан. Летать ему придется на маленьких кукурузниках, да еще и в составе нового, полностью женского авиаполка.

На девушек-летчиц зрители смотрели с замиранием: начесы в западном стиле, бигуди или как их еще называли папильотки, и все это — в казарме!

А как эти красотки управлялись с утюгами, да с какими — с горячими углями внутри. На киностудии «Ленфильм», которая занималась съемками этой картины в 1945-м году в Ленинграде, сохранился реквизит.

«Он тяжеленный, и просто помахивая этим утюгом за спиной, скрываясь от своего начальника, а ты гладишь не что-нибудь, а дамское нижнее белье. Это была, конечно, очень пикантная сцена», — поясняет Елизавета Пахомова, начальник цеха подготовки съемок киностудии «Ленфильм»

«Но картина самодостаточная. Ее смотришь, что называется, взахлеб от начала до конца. Эта картина вселяла в душу каждой девушки веру: что вот такого принца-летчика, героя она встретит в своей жизни», — рассказывает Александр Поздняков, драматург, киновед, режиссер.

Главные роли в мужском составе исполнили Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко. Зрители и актеры сразу двух петербургских театров, где по фильму поставили спектакль, и сейчас вспоминают капитана Кайсарова таким красивым, смелым и нежным…

Интересно, что название фильма дал самолет У-2. Его военные нарекли «Небесным тихоходом» потому, что крейсерская скорость была каких-то 100-120 километров в час.

«Этот самолет сыграл огромную роль в победе в воздухе и на земле, потому что, иногда, даже с этого самолета сбивали истребители. Так бывало…» — рассказывает Геннадий Панев, генеральный директор Гатчинского музея истории военной авиации.

«Небесный тихоход» стал в 1946-м лидером советского кинопроката, у экранов собралось более 20 миллионов зрителей. Со слов кинокритиков: редкий случай, когда творческие устремления художников совпали с запросами зрителя.

«И молодежи интересно будет посмотреть на этих героев, настоящих героев, которые рисковали своей жизнью каждую минуту. И в то же время не забывали о том, что музыка и любовь существуют, и Победа — впереди, и она совсем-совсем близко!» — поясняет Александр Поздняков, драматург, киновед, режиссер.