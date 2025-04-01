В США удерживают закупленные РФ авиазапчасти на 500 миллионов долларов

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Подгайко; 5-tv.ru

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Правительство России выделило 770 миллиардов рублей на развитие отрасли.

В США удерживают закупленные Россией авиазапчасти на 500 миллионов долларов. Об этом заявил «Известиям» глава Минпромторга Антон Алиханов.

По словам министра, Москва заинтересована в том, чтобы разблокировать эти поставки. Детали необходимы для нашего авиапарка, в котором остается много иностранных самолетов. В основном, Boeing и Airbus. Россия закупила для них системы безопасности, запчасти для двигателей, тормозные диски. Но в текущих условиях все это приходится не менять, а ремонтировать.

Вместе с тем Россия развивает собственную авиапромышленность. Чтобы снизить зависимость от западных компонентов, на программу развития отрасли до 2030 года правительство выделило 770 миллиардов рублей.