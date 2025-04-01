«Каждый виноват»: застрявшие на МКС астронавты рассказали о своей миссии

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Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели на орбите 9 месяцев.

Астронавты NASA, застрявшие на орбите, рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись во время миссии. В космосе Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели девять месяцев.

На Международную космическую станцию американцы прибыли прошлым летом — на экспериментальной капсуле Boeing Starliner. Планировалось, что и вернутся они так же -спустя десять дней. Однако Starliner вышел из строя, и орбитальная командировка затянулась. На вопрос о том, кто виноват, астронавты ответили — все и никто.

«Есть много вопросов, которые я, как командующий полетами не задал. Так что я виноват. Я признаю это перед нацией. Были сигналы, которые я не отследил. Тогда я просто не знал, что мне нужно было что-то уточнить. Виноват ли Boeing? Конечно. Виновато ли NASA? Конечно. Каждый виноват в том, что произошло, потому что это не сработало. Были некоторые недостатки в испытаниях, недостатки в подготовке, которые мы не предвидели», — отметил Бутч Уилмор.

Астронавты также заявили, что не собираются предъявлять никаких претензий. Однако видно, как длительное пребывание в невесомости уже успело отразиться на их внешности и, конечно, на здоровье. Это заметила не только американская пресса, но и сотни пользователей соцсетей. Сейчас астронавты проходят курс реабилитации.