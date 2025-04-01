Трамп назвал вопрос членства Киева в НАТО причиной конфликта

Фото, видео: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Американский лидер подчеркнул, что вариант вступления Киева в альянс в обмен на сделку по недрам никогда не обсуждался.

Американский президент подтвердил приверженность мирному урегулированию, но вместе с тем пригрозил ввести новые санкции против экспорта российской нефти в случае, если договориться не получится.

Дональд Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО в результате сделки по природным ресурсам. Штаты намерены заключить это соглашение. Однако с требованиями Киева о включении в условия договора гарантий безопасности Вашингтон не согласится. Президент США четко обозначил: о членстве Киева в Североатлантическом альянсе и речи быть не может. И назвал это первопричиной украинского кризиса.

«Зеленский пытается изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал, что он готов пойти на нее в обмен на членство в НАТО или что-то в этом роде. Во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, Россия уже давно говорила, что Украина не может стать членом альянса. Вероятно, именно это и стало причиной конфликта», - заявил президент США.

Дональд Трамп подтвердил приверженность мирному урегулированию. Но вместе с тем повторил угрозы - ввести новые санкции против экспорта российской нефти в случае, если договориться не получится.