ФСБ задержала двух лжесотрудников спецслужбы в Донецке

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

Злоумышленники вымогали у граждан деньги.

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержало двоих жителей Донецка. Мужчины представлялись сотрудниками органов безопасности. Уточняется, что злоумышленники занимались вымогательством денежных средств у граждан под угрозой физического насилия.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных российскими специалистами, мошенники были задержаны. По имеющейся информации, в настоящее время они дают признательные показания. Также сообщается, что все собранные материалы переданы в Главное следственное управление МВД по ДНР для принятия дальнейшего процессуального решения.

ФСБ предупреждает граждан, что настоящие сотрудники органов безопасности никогда не станут требовать совершения финансовых операций. К тому же представители ведомства настоятельно призывают оставаться бдительными в подобных ситуациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики пресекли деятельность группы международной церкви саентологии* в Калининградской области. Организатор нежелательного объединения в настоящий момент взят под арест, в его квартире и в офисе проведены обыски.

* — деятельность организаций признана нежелательной в Российской Федерации