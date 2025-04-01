Трамп ждет от России согласия на сделку по урегулированию конфликта на Украине
Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Президент США добавил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение договоренности в отношении Украины и ожидает от Российской Федерации готовности к подписанию соответствующего документа.
«Я хочу увидеть, как он заключает сделку», — пояснил американский лидер, говоря о президенте РФ Владимире Путине, во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп добавил, что не вводил бы вторичные пошлины против России, если станет заметен прогресс урегулирования.
«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. <…> Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — сказал Трамп.
До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснял, что президент РФ остается настроенным на контакты с Трампом.
Также 30 марта поступала информация, что Трамп намерен провести еще один разговор с Путиным в ближайшее время.
В ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 18 марта, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, а также другие немаловажные направления, по которым США и РФ могут взаимодействовать.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп не хотел бы вводить вторичные пошлины против России.