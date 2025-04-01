Фото: Instagram*/techniquepashalive

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По прогнозам врача, рэпер проживет неделю или две.

У рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) на фоне злоупотребления запрещенными веществами мог развиться хрониосепсис. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По словам специалиста, такое септическое состояние (заражение крови) сначала проходит медленно, но в конечном счете может закончиться летально, и человек угаснет на глазах за неделю.

«Хрониосепсис — это когда бактериальная инфекция в крови присутствует, иммунитет вроде как пытается ее подавить, но при этом постоянно возникают различные проблемы», — пояснил Звонков.

Он отметил, что основными симптомами могут стать образующиеся на коже гнойники и начало воспалительных процессов в почках, в кишечнике и в принципе, где угодно.

«Человек ходит как по минному полю: в любой момент может „взорваться“, а может потихоньку „подрываться“ по одной мине», — добавил эксперт.

При хрониосепсисе у человека в значительной мере меняется свертываемость крови. В плазме сосредотачивается большое количество фибриногена и фибрина, в следствии чего кровь в любой момент стремится принять желеобразную форму. Тогда кровообращение перестает циркулировать, и человек умирает от тотального тромбоза.

В противодействие такому эффекту легкие, выступая огромным фильтром, пронизанным сосудами, совершают газообмен, и фибриноген, и фибрин остаются в них, как нити. Они забивают все, что можно, словно вата, плывущая по реке и оседающая в иле.

Забитым «ватой» легким помогает печень, которая вырабатывает фермент фибринолизин, растворяющий закупоривающие элементы. Однако при нехватке фибринолизина «вата» в легких забивает сосуды и постепенно ограничивает работу органа.

«Это похоже на ситуацию при ковиде, только там легкие воспаляются изнутри, а здесь они забиваются избытком фибрина», — рассказал терапевт.

Врач полагает, что у исполнителя развивается полиорганная недостаточность.

«Два метра под землей — самый оптимистичный прогноз пациента с диагнозом, как у Техника. Его, скорее всего, неделю-две помучают, а потом скажут, что больше ничего не сделать. Потом врачи объявят смерть мозга», — подытожил собеседник.

Паша Техник впал в кому в Таиланде, где его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Появлялись сообщения о том, что рэпер ушел из жизни, но его менеджер и бывшая жена не подтвердили информацию. Уточняется, что легкие артиста в настоящий момент поражены почти на 100%. Перевезти в Россию рэпера не смогут, так как состояние критическое.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде.

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