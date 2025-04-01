Фото, видео: www.globallookpress.com/Hu Yousong; 5-tv.ru

ЦРУ помогало координировать атаки ВСУ на Севастополь.

Киев, словно школьник, который обманывает своих родителей, начал проявлять характер и хамить Вашингтону не только сейчас. Большое расследование издания The New York Times, опубликованное сегодня в США, раскрывает секреты сложных взаимоотношений двух стран.

Там, конечно, очень странно обрисована позиция США. Якобы, украинцы били по российским кораблям, но американцы ничего не знали. Украинцы атаковали Крымский мост, но американцы были против. Украинцы пошли через российскую границу — вопреки запрету американцев. Только вот один нюанс. Без американцев ничего подобного и сделать было бы невозможно. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков продолжил тему.

25 страниц материала, проданное, как сенсационное расследование The New York Times о секретном сотрудничестве США и Украины, — лишь констатация фактов, которые в России давно известны — Штаты воюют против нашей страны руками Киева. Сразу после начала СВО в Висбадене для этого был создан оперативный штаб «Дракон» для координации всех шагов ВСУ.

«Это партнерство в сфере разведки, стратегии и технологий оставалось скрытым от широкой публики и было известно лишь узкому кругу американских и союзных чиновников. В критические моменты оно становилось основой украинских военных операций».

В числе заслуг штаба в Висбадене — удары по российским армии и флоту. В статье — имена и точные цифры. Генералы, названия операций. К примеру, операция «Лунный град» — определили 100 целей. Но называли «точками интереса», чтобы звучало не так агрессивно. В это время наносились удары по Крымскому мосту, Белгороду, по пляжу в Севастополе ракетами ATACMS.

Про удары по Крыму тоже пишут. Комплекс HIMARS без штаба в Висбадене вообще бы не действовал. Но это только для американского читателя новость. А в России об этом много раз говорилось на высшем уровне.

«Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников которыми Украина не располагает, это данные со спутников ЕС или США», — заявил президент РФ Владимир Путин.

The New York Times пишет, как штаты методично прощупывали российскую оборону, балансируя на грани «красных линий», чтобы не свалиться в третью мировую. И даже не скрывают, что Украину использовали, как полигон.

«Это был также грандиозный эксперимент в области ведения боевых действий, который не только помог бы украинцам, но и дал бы американцам уроки на случай любой будущей войны».

Со своей стороны, Киев все время устраивал провокации, чтобы уже явно втянуть американцев. В частности, пишет газета, такой попыткой было вторжение в Курскую область.

«Сейчас СМИ пытаются запутать ситуацию перед всеми, заставляя людей думать, что американцы, мол, всегда хотели мира, но это не так», — заявил эксперт по международным отношениям, политолог Лоренцо Пачини.

Интересно, что теперь все это открыто пишет едва ли не главный рупор американских демократов The New York Times. И уже в начале статьи оговаривается, что Трамп, обещая положить конец конфликту, закрывает лавочку, уже начал сворачивать договоренности, достигнутые в Висбадене.

«Администрация Трампа скорее всего пытается выровнять некоторые угловатости, которые возникают в ходе переговоров с российской и американской стороной, и косвенно ответить на вопросы, которые возникают у российской стороны, когда она информирует американскую сторону о мягко говоря недружественном поведении со стороны американцев, которые руководят действиями ВСУ», — заявил политолог Алексей Мухин.

Американские журналисты всячески показывают — Трамп как будто ни при чем, это не его конфликт, а предыдущей администрации. И даже показывают, кто конкретно должен отвечать. Например, генералы Донахью и Каволи, которые руководили штабом совместных спецопераций — их фотографии в этом же материале.

«Это отражение не того, что они вдруг решили признать, что ЦРУ сделали гадости — мы знали, что они это делали. Дело в том, что Трамп хочет обвинить демократов в том, что они нарушали американские законы. ЦРУ не имела право это делать без согласования с сенатом», — заявил политтехнолог Марат Баширов.

Причем, Трамп, который каждый день отличается заявлениями в прессе и в соцсетях, на эту статью никак не отреагировал. Тут все сказали за него, и не исключено, что по его указке.