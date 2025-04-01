Фото: YURI KOCHETKOV/ТАСС

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Традиционный календарь хранит и другие значимые события.

День смеха, на самом деле, является лишь одной из знаменательных дат календаря в начале апреля. О том, какие еще торжества проходят в этот день, рассказало информационное агентство URA.RU.

Русская Православная Церковь 1 апреля вспоминает святых мучеников Хрисанфа и Дарию, которые не отреклись от Христа, за что были казнены властями Рима.

Существуют и народные традиции, связанные с этой датой. Так, к первому апрельскому дню на улице уже начинает таять снег, поэтому становится очень грязно. Считается, что святая Дарья приходит на реки и пачкает одежду людей с нечистыми помыслами. По этой причине принято не ходить к прорубям. Зато можно усердно трудится дома, готовя угощения для пробуждающегося в этот день домового.

В научном сообществе в этот день поздравляют с профессиональным праздником математиков и показывают, что вычисления и расчеты тоже могут быть веселым занятием.

В свою очередь, в мире наиболее известны все-таки День смеха и Международный день птиц. Последний был учрежден для того, чтобы сохранить видовое разнообразие пернатых.

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