Фауна Чернобыля: у животных из зоны отчуждения замечены признаки ускоренной эволюции

У животных из зоны отчуждения в Чернобыле замечены признаки ускоренной эволюции

Фото: Виктор Толочко/ТАСС

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Произошедшая в 1986 году катастрофа стала катализатором неожиданных процессов.

В зоне отчуждения Чернобыля ученые обнаружили изменения в животном мире, вызванные радиацией. Исследования, проведенные вблизи Чернобыльской АЭС, показывают, что местные животные не только научились выживать в условиях высоких доз облучения, но и демонстрируют признаки ускоренной эволюции. Об этом сообщает РИА Новости.

Особое внимание ученых привлекли лягушки, у которых была обнаружена необычная окраска. Исследования показали, что это может быть связано с повышенным уровнем меланина — пигмента, защищающего клетки от радиации. Но лягушки — не единственные герои этой истории.

Волки, которые живут в зоне повышенной радиации, имеют удивительно устойчивую иммунную систему, способную противостоять онкологическим заболеваниям, несмотря на дозы облучения, в шесть раз превышающие безопасные для человека.

Данные об изменениях в ДНК собак, живущих вблизи атомных объектов, также настораживают. А вот птицы в Чернобыле удивляют ученых способностью адаптироваться к радиации, увеличивая уровень антиоксидантов, что помогает защитить клетки от повреждений.

Новые данные заставляют ученых пересматривать свои представления о радиации. Оказывается, она не только разрушает, но и может запускать неожиданные эволюционные процессы, которые дают шанс на выживание и адаптацию к экстремальным условиям.

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