«Это позорище!» — Волочкова откровенно рассказала о своей зависимости
Волочкова опровергла слова нарколога Шурова об ее алкогольной зависимости
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На днях психиатр заявил, что балерина страдает от алкоголизма. Ответ не заставил себя ждать.
Психиатр-нарколог Василий Шуров, который обвинил заслуженную артистку РФ Анастасию Волочкову в алкогольной зависимости, пытается пропиариться за счет ее имени. Об этом рассказала балерина в беседе с агентством URA.RU.
На днях Шуров заявил, что у Волочковой поврежден мозг и запущенная стадия с нарастающими нейрокогнитивными расстройствами. По его мнению, она чрезвычайно агрессивна и раздражительна, а также не способна принимать критику в свой адрес. Однако ее действия — обычная защитная реакция из-за алкоголизма.
Ответ артистки не заставил себя ждать. Волочкова заявила, что впервые слышит об этом психиатре, а также опровергла то, что у нее имеется зависимость. Она объяснила это тем, что у нее проходят по четыре спектакля с благотворительным шоу. Чтобы подготовиться, ей необходимо по три часа тренироваться в балетном зале, а человек с алкоголизмом не сможет стоять на пуантах.
«Мои коллеги выходят в наркотическом и алкогольном опьянении выходят к зрителю, падают перед зрителем, который купил на них билет, это позорище! Неуважение к сцене и зрителю! А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — сказала Волочкова.
Балерина отметила, что она может выпить бокал просекко, но знает меру. А Шуров пытается пропариться за счет ее имени. Помимо этого, Волочкова отказалась от помощи специалиста и категорично отрезала: «Пусть он поможет себе сам».
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