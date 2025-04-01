«Эвакуация стала апогеем риска»: Федор Конюхов за 115 дней экспедиции потерял 15 килограммов

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Из-за поломки лодки он досрочно завершил путешествие через океан.

Федор Конюхов вышел на связь после эвакуации. Сейчас он следует в Китай на борту огромного сухогруза. Впервые за 115 дней экспедиции путешественник выспался. В дороге он похудел на 15 килограммов.

Ему пришлось пережить все, чего так боятся моряки — ветер, шторм и поломку жизненно необходимого оборудования. Широты, по которым проходил его путь, обычно обходят стороной. И это еще одна причина, по которой экспедиция уже вошла в историю. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко продолжила.

Один на один — со штормами и волнами с многоэтажный дом. Он продолжал путь, даже когда приборы начали отказывать, докладывал проходившим мимо судам: все в порядке.

— У меня все хорошо, немного вот этот шторм меня потрепал, перевороты были, спутниковый телефон отказал, а так — все нормально, все у меня нормально.

Но сверхзадача — преодолеть сразу два океана за один сезон — оказалась неподъемной. Достаточно увидеть, как весельную лодку накрывает и бросает из стороны в сторону.

Эта экспедиция стартовала 5 декабря от мыса Горн. Примерно за 200 дней Федор Конюхов планировал в одиночку пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан, чтобы достичь берегов Западной Австралии. Такого раньше не делал никто!

«Южный океан — наверное, самая сложная акватория в Мировом океане, и то, что он сделал такой переход, даже его не завершив, — это уже большое достижение, тут просто нет слов», — заявил капитан дальнего плавания Андрей Балакирев.

Ведь эти воды крайне опасны. Ревущие сороковые и неистовые пятидесятые — так моряки называют эти широты. Зона — под воздействием противоборствующих потоков: средняя скорость ветра здесь — 25-50 километров в час, а шторм достигает десяти баллов. А чуть ниже места эвакуации Конюхова — пролив Дрейка, который обходят стороной, как когда-то бермудский треугольник.

«Зона под мысом Доброй надежды — там есть такое явление, понятие — волны-убийцы. И, конечно, они повреждают. Волна-убийца зафиксирована максимально 34 метра — ну это колоссально, это 15-этажное здание, ни один корабль не выдерживает», — заявил член Союза кругосветчиков России Евгений Ковалевский.

Конечно, «Акрос» — не обычное гребное судно. Форма, конструкция и все оснащение заточены под длительное и опасное путешествие.

Но в океане правила диктует стихия. Волны десятки раз переворачивают судно, из-за чего выходят из строя приборы. На «Акросе» сломались все ветроуказатели, электрический опреснитель воды, спутниковый телефон и — решающая поломка — блок управления автопилотом: еще один шторм — и судно просто невозможно было бы удерживать на курсе.

«Без этого снаряжения одному вот в этих водах Южного океана, где сыро, холодно, ветер, волны высокие — вот в этих условиях жить без этого оборудования очень сложно. Мало кто вообще поймет, что это такое: находиться все время, когда едва ли плюсовая температура, в этой капсуле — 115 дней! Великий человек!» — заявил капитан поморской ладьи «Пилигрим» Сергей Синельник.

Федора Конюхова эвакуировал китайский сухогруз, несколько недель он проведет в каюте-лазарете. Своими впечатлениями легендарный путешественник поделился в соцсетях.

«115 дней в океане были сложными и рискованными, но эвакуация стала апогеем риска. Когда люди думают, что ты позвонил, к тебе подошло судно и забрали на борт, это заблуждение. В открытом океане, тем более в таких широтах — шансы перебраться без серьезных травм 50 на 50. Слава богу мне удалось перейти на борт сухогруза живым и здоровым.

Федор Конюхов».

Лодку поднимать на борт не стали. Ее задраили и оставили дрейфовать в Индийском океане. Но приборы слежения работают — по прогнозам, ее можно будет подобрать у берегов Австралии примерно через полгода.

Федор Конюхов признался, что заплакал, когда пришлось покинуть «Акрос». Ведь он всегда возвращался из путешествия на судне, на котором стартовал. И это была первая в его жизни эвакуация. Тем не менее, переход через Южный Атлантический океан будет зафиксирован, как первопрохождение, и это — достижение мирового уровня.