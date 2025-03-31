Неожиданный поворот: приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в Европе

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Решение суда ставит под вопрос ее политическое будущее и вызывает вопросы о справедливости процесса.

Лидера французской оппозиции Марин Ле Пен сегодня признали виновной в растрате средств Европарламента. И запретили неудобному политику участвовать в каких-либо выборах. По данным опросов, она в последнее время становилась все более популярной среди избирателей. И могла бы уже в первом туре обойти президента Франции Эммануэля Макрона. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Она даже дослушивать не стала: когда Марин Ле Пен под возгласы журналистов покидала здание суда, в зале все еще зачитывали решение по ее делу. Ее не вывели с конвоем, она вышла сама и села в свою машину, а не в автозак, несмотря на то, что приговорили лидера «Национального объединения» к четырем годам тюрьмы, из которых два года — условно.

В то, что Ле Пен отправят за решетку, изначально не верил практически никто. А вот запрет занимать государственные должности — наказание вполне реальное и, учитывая ее президентские амбиции, весьма суровое.

Главный вопрос этого процесса заключался в том, насколько быстро поражение Ле Пен в избирательных правах вступит в силу. Если бы ей дали возможность обжаловать решение, она могла бы участвовать в выборах 2027 года. Но пятилетний запрет избираться вступает в силу немедленно. А значит, она точно не будет президентом. Хотя по опросам, за нее уже сейчас больше трети сограждан. Это мог быть исторический рекорд.

«С 37% кандидат от Республиканской партии набрала бы на 10 пунктов больше, в первом туре в 2022 году. Она бы присоединилась к Франсуа Миттерану (с 34% в 1988 году) и Николя Саркози (с 31% в 2007 году)», — сообщают французские СМИ.

Процесс против Ле Пен начался в сентябре 2024 года, и для Франции нонсенс, что решение приняли так быстро. Ле Пен обвинили в растрате, мошенничестве, злоупотреблении доверием и подлоге в ее бытность депутатом Европарламента. Звучит страшно, но суть претензий лишь в том, что помощники европейских депутатов от ее партии по факту работали на национальном уровне.

«Суд дал понять, что у него нет сомнений в организации системы, которая была предназначена для хищения средств из Европейского парламента с помощью правил, регулирующих работу парламентских помощников», — заявил французский адвокат Патрик Мезоннев.

Да и сама Ле Пен заранее понимала смысл и суть этих претензий.

«Я уже говорила, что это судебное разбирательство, устроенное политиками для политиков или даже для политики», — говорила она.

Свою поддержку лидеру французских правых выразила не только здравомыслящая часть европейского истеблишмента. Вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пишет: «Же Суи Марин!» Но и не замеченные в симпатиях к французским националистам британские консерваторы через их рупор — газету The Spectator, отмечают: конституционный суд возглавляет Ришар Ферран давний сторонник президента Макрона. Значит, там, за Ла-Маншем, происходит что-то очень недемократическое.

«Ферран, который не имеет независимой карьеры судьи, но имеет политическую, председательствует в суде. Назначенный Макроном в феврале, он едва прошел через парламент. Он ключевая фигура в предвыборной кампании Макрона в 2017 году», — следует из публикации.

В череде антидемократических явлений приговор Ле пен не первый. Румынский государственный деятель Кэлин Джорджеску, вопреки ожиданиям, выиграл выборы в Румынии. Результаты отменили. Джорджеску запретили баллотироваться. «Альтернатива для Германии» победила во всех землях бывшей ГДР, несмотря на отчаянные попытки ее запретить. И вишенка на торте — арест Евгении Гуцул в Молдавии, где у здания суда ее сторонники сегодня поют «Катюшу».

Вот и сейчас с Ле Пен — это очередная попытка европейского дипстейта избавиться от сильного национально ориентированного политика, теперь во Франции, где между политическими силами давно нет не то что братства, но и равенства. Ведь некоторых из них вполне можно лишить свободы, если другие видят в этом политическую целесообразность.