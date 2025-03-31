Разгромленная вандалами могила военкора «Известий» Федорчака восстановлена

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Акт надругательства над телом умершего состоялся минувшей ночью. Из-за преступных действий также пострадали несколько захоронений участников СВО.

Могилу военкора «Известий» Александра Федорчака восстановили после акта вандализма в Крыму. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский показал кадры с места события.

Захоронение вновь обрело свой облик благодаря моментальной реакции местной власти и коллег погибшего. Новые венки, портрет в траурной рамке и свежий крест были установлены на месте пепла в кратчайшие сроки, демонстрируя единство и поддержку всех, кто любил Александра.

«Сегодня, дорогие братья и сестры, мы столкнулись с актом вандализма, кощунства, который произошел в нашем поселке Нижнегорский. Когда над могилами усопших кощунственно было произведено сие страшное действие. В разуме человеческом оно не воспринимается должным образом», — прокомментировал настоятель храма иверской иконы Божией Матери поселка Нижнегорский протоиерей Александр Похожай.

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу журналиста, оставив за собой следы неуважения к памяти и наследию человека, который отдал свою жизнь служению истине.

Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе. Могила журналиста, ставшая местом памяти для его близких и поклонников, теперь является жертвой непростительных действий, которые наносят ущерб не только индивидууму, чьи достижения и жертвы должны быть в почете, но и обществу в целом.

Каждый акт вандализма подобного рода взывает к осуждению и подчеркивает необходимость формирования культуры уважения к памяти усопших.

Трагическая новость о смерти журналиста Федорчака облетела страну 24 марта, когда во время ракетного обстрела в Луганской народной республике (ЛНР) он и его коллеги оказались под огнем.

Федорчак находился в автомобиле вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. К сожалению, все трое погибли на месте, оставив за собой горечь утраты среди коллег и близких.

Тем не менее, среди этой трагедии остался раненым корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, который сейчас борется за свою жизнь в медицинском учреждении. Его состояние оценивается как тяжелое, и надежды на быстрое восстановление пока остаются под вопросом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что прошло прощание с водителем «Звезды» Александром Сиркели во Владимирской области.