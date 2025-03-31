Звезда сериала «Кухня» Сергей Епишев о тревожности: «Я адепт антидепрессантов»

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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Несмотря на личные переживания и сложности, творческая энергия всегда должна оставаться на высоте.

Актер Сергей Епишев, известный по роли су-шефа Левы из сериала «Кухня», справляется с тревожностью с помощью антидепрессантов. Об этом артист эксклюзивно рассказал в беседе с 5-tv.ru перед премией Художественного театра.

«Я адепт антидепрессантов. Нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства это дело (работоспособность. — Прим.ред) не снижали», — заявил Епишев.

Этим заявлением он подчеркнул свою философию: несмотря на личные переживания и сложности, творческая энергия всегда должна оставаться на высоте.

Третья церемония вручения премии Художественного театра прошла на сцене МХТ имени А. П. Чехова 28 марта. Награды вручались молодым деятелям искусств до 35 лет, которые в прошлом году ярко заявили о себе в сфере культуры.

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