По местам боевой славы: в Петербурге запустили автобусы с символикой Победы

В Петербурге запустили автобусы с символикой Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Транспорт проедет по местам, где во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны Ленинграда.

В Санкт-Петеребурге сегодня запустили автобусы с символикой Победы.

Они будут курсировать по территориям, которые были передним краем обороны Ленинграда. Маршруты пройдут мимо мемориалов, посвященных памяти защитников Северной столицы. Среди них: «Пулковский рубеж», «Танк-победитель», «Журавли», «Арка Победы» и многие другие.