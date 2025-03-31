Факты, эмоции, память: о чем расскажет виртуальный музей «Великая Победа»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Каждый экспонат воссоздан с архивной точностью: по фотографиям военных лет, технической документации и воспоминаниям ветеранов.

Уникальный виртуальный музей Великой Отечественной войны запустили «Известия». Была проделана огромная работа, чтобы оживить подвиги Советского народа в борьбе с фашизмом. На уникальной онлайн площадке представлены 3D-экспонаты. Это точные копии легендарных военных машин, воссозданные по чертежам и снимкам. А еще — ожившие фотографии героев. Все это дополнили интервью ветеранов, которые подарили нам Победу. Одним из первых виртуальный музей увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Больше, чем музей. Скорее — сокровищница знаний и воспоминаний о войне. Факты и эмоции в одном виртуальном пространстве.

«В апреле месяце, где-то 20 апреля, я прибыл в Берлин, а 2 мая его освободили», — рассказал ветеран Владимир Филандин.

Такого еще никто не делал. В виртуальном музее семь залов. Биографии героев войны, военачальников, анимированные карты, видеодокументы, интервью с победителями, 3D-экспонаты. Все кликабельно, все взаимосвязано. Например, ветеран из Армении Варос Аветисян рассказывает о надежном товарище, с которым прошел всю войну.

«Нашим основным оружием был автомат ППШ с круглыми дисками, 72 патрона в нем было», — поделился ветеран.

И вот тот самый безотказный пистолет-пулемет Шпагина в виде 3D-модели в специальном разделе «Оружие Победы». Экспонаты можно буквально потрогать, детально рассмотреть легендарный танк Т-34, оценить грозную «Катюшу», восхититься маневренностью истребителя «Як-3». Все максимально достоверно. Фактуру проверяли историки-консультанты. Специалисты по 3D-графике воспроизводили модели по чертежам тех лет и фотографиям. На одну уходила неделя кропотливой работы.

«Что касается военной техники, то мы давно начали использовать эти технологии. Мы впервые эту технологию показывали президенту, показывали ему на примере атомного ледокола. Ему тогда было очень интересно, когда мы демонстрировали ему в 100-летие «Известий», — отметил гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Так войну еще никто не показывал. Авторы проекта использовали самые последние разработки в области IT. Искусственный интеллект пригодился, когда решили сделать связь времен осязаемой. Оживили снимки фотокорреспондентов, которые облетели мир. Их мы знаем по учебникам истории, а тогда вся страна как раз по этим фотографиям в газете «Известия» следила, как развиваются события на фронте.

Словно видишь продолжение, что было после вспышки фотоаппарата, будто чувствуешь нерв той войны. Вот красное Знамя Победы Михаил Егоров и Мелитон Кантария водружают над поверженным Рейхстагом, а здесь бойцы отчаянно защищают здание у завода «Красный Октябрь» в Сталинграде.

«Буквально год назад искусственный интеллект не обладал такими возможностями. Мы смогли контролировать эмоции персонажей, которые запечатлены на фотографиях, чтобы они соответствовали описанному моменту», — пояснил арт-директор проекта виртуального музея «Великая Победа» МИЦ «Известия» Александр Ромашко.

Самый ценный раздел, конечно, «Живая история»: свидетельства тех, кто сломал хребет фашизму. Эти интервью с ветеранами корреспонденты МИЦ «Известия» записывали по всему миру: Казахстан, Армения, Австрия, Германия, Латвия, Молдавия. Честный рассказ о том, как мы победили. Удобная навигация: можно выбрать, какой именно фрагмент посмотреть.

«Прошедшая война — это, прежде всего, каждодневное великое мужество, терпение, тяжкий труд фронтовиков на грани жизни и смерти», — подчеркнул ветеран Василий Литвинов.

Здесь же воспоминания узников концлагерей и тех, кто пережил блокаду Ленинграда.

«Я тащу эти санки и иду, смотрю, идет на меня человек, но смотрю ему в лицо — у него глаза стеклянные. Вдруг он, не доходя меня там два-три шага, падает у меня передо мной. И все, и конец. Люди умирали прямо на ходу», — рассказал житель блокадного Ленинграда Зиновий Гольдберг.

Все сделано с любовью и трепетом. Понятно, что для создателей проекта это очень личная история, как и для всех нас.

«Это пример подвига всего русского народа. И, наконец, это история моей семьи. Это рассказы моего дедушки-фронтовика, благодаря которым я и принял решение участвовать в этом проекте», — добавил автор проекта виртуального музея «Великая Победа» МИЦ «Известия» Вениамин Занфира.

Память о Великой Отечественной — это то, что объединяет всех нас. 80 лет назад наши деды и прадеды победили абсолютное зло — фашизм, и эту страницу истории никому не удастся переписать.