Под прицелом дронов: военные обеспечивают безопасную эвакуацию жителей Суджи

Фото, видео: Известия/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

Около 700 гражданских удалось вывести из разрушенного города.

Жителей Суджи, которые больше семи месяцев провели в оккупации, эвакуируют в безопасные районы. После освобождения из города вывезли уже около 700 человек. Вражеские дроны продолжают атаковать любые движущиеся цели. Бьют и по мирным. Поэтому действовать приходится быстро. Гуманитарные конвои сопровождают наши военные. Они отбивают удары беспилотников. Все для того, чтобы семьи могли воссоединиться. Про обстановку на улицах Суджи рассказал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Прямо сейчас едем по улицам Суджи. Как видно, ни одного целого дома, здания, окна — ничего не осталось. Передвигаться лучше в сопровождении», — сообщил корреспондент.

Активность вражеских дронов-камикадзе в городе еще высокая, поэтому дробовики у стрелков всегда наготове.

Сейчас одна из основных задач бойца с позывным «Ежик» — защита группы от беспилотников. На этих кадрах дрон был всего в нескольких метрах от машины. Вот так под постоянным огнем вывозят суджанских беженцев. Эвакуированы почти 700 человек.

«Людям опасно здесь. Очень опасно. Дроны летят. У украинцев есть такая программа: сначала ищут военную технику, если не находят, а зарядка садится, то ударяют в любое движущееся», — объяснил боец спецназа с позывным «Имам».

Братья Бессаловы не виделись всю оккупацию и встретились только сейчас. Еще через минуту не сможет сдержать слез и их мать. Для 86-летней Аллы Бессаловой это уже вторая оккупация. Первую она пережила ребенком в годы Великой Отечественной войны, до сих пор помнит зверства немцев, но украинские нацисты оказались куда безжалостней.

«Тогда нас немцы выгнали в сарай, выкинули из дома. Вы знаете, сейчас хуже. Еще хуже, чем в ту войну», — призналась жительница Суджи Алла Бессалова.

«Самая главная мысль была, чтобы остались живы. Чтобы их не убили, чтобы они не погибли, чтобы их не угнали на Украину. За маму я не переживал, ее не угнали бы, а брата могли угнать», — рассказал сын женщины Геннадий Бессалов.

Точно так же за своих дедушку и бабушку переживала Катя. Внучка специально приехала за ними. В Курске Веру Николаевну ждут еще 11 внуков, которые умоляли Катю забрать бабушку домой.

«Прилеты у нас тут чуть ли не каждый день. Поэтому, может, все обойдется. Восемь месяцев высидели, и, надеюсь, Господь нас сохранит», — добавила Вера Котлярова.

Суджа по-прежнему закрыта для гражданских. Въезд без сопровождения запрещен. Всех эвакуированных ждут врачи и реабилитация,. Люди сильно истощены и измучены, но главное, что они теперь в полной безопасности.