Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Удары наносились оперативно-тактической авиацией, артиллерией, ракетными войсками и БПЛА.

Российские силы за сутки уничтожили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ, а также цех сборки и управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, артиллерией, ракетными войсками и БПЛА ВС РФ.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, военные РФ смогли атаковать пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 147 районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Харьковской области на купянском направлении российский беспилотник уничтожил американскую гаубицу М777, принадлежавшую ВСУ.