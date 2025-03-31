В Белгородской области совершена массированная DDoS-атака на оператора связи

Гладков: в Белгородской области на «Ростелеком» была совершена DDoS-атаке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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По словам губернатора, из-за хакеров была нарушена работа интернета.

В Белгородской области на оператора «Ростелеком» была совершена массированная хакерская атака, что привело к нарушению работы интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на оператора связи ПАО „Ростелеком“ совершена массированная DDoS-атака», — написал он.

По его словам, в связи с этим была прервана прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области. Кроме того, в регионе нарушилась работа сети интернет.

На днях Гладков сообщал, что на область совершили атаку украинские беспилотники. В результате один человек скончался из-за полученных травм до приезда скорой помощи. Двоих других жителей удалось вовремя госпитализировать. У одного раненого зафиксировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица, плеча и предплечья, а у второго повреждения ног и непроникающие ранения грудной клетки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России ликвидировали сеть украинских телефонных мошенников. Аферисты выманивали у граждан доступ к Госуслугам, оформляли микрокредиты и требовали переводить деньги на «безопасные счета».