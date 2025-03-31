Топ-менеджер Believe и TuneCore возглавил музыкальный дистрибьютор OVOKACHO

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Иван Иванов обладает большим опытом в работе в музыкальной индустрии.

Топ-менеджер подразделения музыкальной компании Believe и TuneCore Иван Иванов возглавит новый музыкальный дистрибьютор Ovokacho, сообщили в компании.

До присоединения к команде Ovokacho он занимал пост регионального руководителя по СНГ, Восточной Европе и Турции в TuneCore, подразделении французской музыкальной компании Believe, специализирующемся на независимой музыкальной дистрибуции.

«Я рад присоединиться к команде Ovokacho в важный момент ее становления. В компании заложены сильные стратегические основы, которые позволят лейблам получить новые возможности для дистрибуции и эффективной монетизации своего контента. Мы будем работать над тем, чтобы сделать Ovokacho ведущим игроком в этой сфере, сохраняя при этом бутиковый подход в работе с партнерами», — комментирует Иванов.

Музыкальный дистрибьютор Ovokacho был основан в январе 2025 года Бахтияром Алиевым, владельцем лейбла Lotus Music и экс-руководителем Atlantic Records Russia. Компания уже работает по прямым контрактам со всеми ключевыми стриминговыми сервисами. В марте этого года компания запустила первую версию онлайн-инструмента, который позволяет лейблам эффективно управлять релизами, каталогизировать их, а также загружать композиции на платформы и работать с метаданными.