Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По факту поджога захоронения уже возбуждено уголовное дело.

Осквернение могилы военкора «Известий» Александра Федорчака — это нечеловеческий и даже не животный поступок. Об этом сообщила со слезами на глазах корреспонденту 5-tv.ru местная жительница Татьяна Тимошина, которая пришла на кладбище отдать дань памяти погибшему журналисту.

Женщина заявила, что всегда готова отдать последнее ради людей, работающих и служащих в зоне специальной военной операции (СВО), и для нее поджог захоронения — это серьезное преступление, которому не может быть никакого оправдания.

«Как можно так? Слов нет. Люди так не могут, звери даже не сделают. Кто это делает? Нет слов тому существу, которое это сделал. Эти (ребята. — Прим. ред.) внуками, правнуками мне приходятся. А то, что сотворили на этих могилах… Я последнее им (погибшим журналистам и бойцам. — Прим. ред.) готова отдать — материально, морально. Поклониться всегда. Как можно это было сделать?» — расплакалась местная жительница Татьяна Тимошина.

По факту поджога могилы корреспонденту «Известий» возбуждено уголовное дело. Известно, что минувшей ночью вандалы разгромили и подожгли захоронение погибшего журналиста. На кадрах видно, что крест на могиле опален, а цветы и венки, ранее принесенные родными и близкими, сожжены.

На месте работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и личности причастных.

Федорчак погиб 24 марта в ЛНР во время ракетного обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Они также погибли. А корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелые ранения.

В Белгородской области 26 марта подорвалась на мине военкор Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Ранее 5-tv.ru показывал видео оскверненного захоронения.