Заживо закопал за картошку: в Свердловской области мужчину осудили за убийство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он нанес своей жертве 53 удара кочергой, но умерла она по другой причине.

Жителя Свердловской области приговорили к 12 годам колонии особого режима за то, что он заживо похоронил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Тавдинского районного суда.

Установлено, что в июле 2024 года Сергей Шигин в состоянии алкогольного опьянения ударил свою знакомую не менее 53 раз кочергой по голове, лицу и конечностям. Однако жертва после этого не умерла. Смерть наступила в результате асфиксии, поскольку мужчина закопал ее заживо на соседнем участке.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области причиной ссоры стало то, что женщина резала немытый картофель пополам и кидала в кастрюлю для варки. Когда Шигин высказал знакомой претензию, она ответила фразой, которая показалась ему обидной.

«Приговором суда Сергею Шигину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок один год» — говорится в сообщении.

К слову, преступника в прошлом уже привлекали к уголовной ответственности. Он был осужден за оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

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