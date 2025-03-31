«Вурдалаки»: Захарова прокомментировала поджог могилы корреспондента Федорчака
Захарова: назвала поджигателей могилы корреспондента Федорчака вурдалаками
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ
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Журналист «Известий» погиб 24 марта во время исполнения профессионального долга в зоне СВО.
Могилу погибшего корреспондента Александра Федорчака сожгли «вурдалаки». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вандалов, отвечая на вопрос «Известий».
«Против кого боремся — против вурдалаков», — заявила сотрудник ведомства.
Этими словами она прокомментировала осквернение могилы погибшего 24 марта в зоне СВО корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Преступники подожгли место захоронения журналиста. От огня сильно пострадал крест и почти полностью сожжены цветы и венки, принесенные близкими военкора.
Федорчак погиб в ЛНР во время ракетного обстрела боевиками ВСУ. В момент вражеской атаки он находился в машине с коллегами. Вместе с Александром погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.
А 26 марта в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Они подорвались на вражеской мине.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что гендиректор МИЦ «Известия» прокомментировал поджог могилы Федорчака.