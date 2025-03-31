Изображение Александра Овечкина появилось на логотипе НХЛ в соцсетях

Фото: Reuters/Matt Krohn

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До легендарного рекорда Гретцки осталось четыре шайбы.

Изображение хоккеиста Александра Овечкина появилось на логотипе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсетях. Об этом стало известно из официального аккаунта лиги в социальной сети Х.

Нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 890-ю шайбу в НХЛ во время матча против «Баффало». Теперь ему осталось всего четыре гола, чтобы достичь рекорда, установленный легендарным канадцем Уэйном Гретцки.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 63 (37+26) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.

У «Вашингтон Кэпиталз» осталось девять игр до финиша, и уже в ближайшую ночь команда отправится в Бостон, чтобы 2 апреля в 2:00 по московскому времени сразиться с «Бостон Брюинз». Это противостояние станет важным этапом в борьбе за место в плей-офф, но главная интрига сезона связана с Овечкиным.

Аналитики и эксперты Национальной хоккейной лиги прогнозируют, что Овечкин может побить рекорд Гретцки в заключительном матче текущего регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 18 апреля. Соперничество команд носит принципиальный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мама Овечкина получила почетный знак «Отличник физической культуры и спорта».