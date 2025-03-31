Не надо стесняться: как перестать смущаться секса в присутствии питомцев

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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Но во время физической близости не стоит забывать о комфорте каждого из партеров.

Не стоит стесняться заниматься сексом в присутствии домашних животных. Об этом изданию Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

По словам специалиста, часто дискомфорт от физической близости в присутствии кошки или собаки — вашей или партнера — связан с устаревшими установками. Например, о том, что секс — тайная, закрытая сфера вашей жизни. Однако необходимо понимать, что это не только физическая, но и эмоциональная связь. Поэтому стоит смотреть на питомца не как на того, кто будет осуждать. Наоборот, воспринимайте животное как наблюдателя, который принимает вас такими, какие вы есть. Тогда ваш любимец может превратиться символом доверия и даже поможет расслабиться.

«Стоит учесть, что в природе нет идеальных условий для всего, и иногда необычные обстоятельства могут добавить искры в отношения. Попробуйте превратить смущение в легкость — внесите элементы игры или юмора, которые могут помочь уменьшить напряженность», — посоветовала Миллер.

Однако если побороть смущение не выходит, то не пренебрегайте комфортом вашим или вашего партнера. В таком случае можно создать пространство, где оба будут чувствовать себя в безопасности. А кошка или собака могут подождать в другой комнате. Ведь сексуальная жизнь — личное дело каждого, напомнила сексолог.

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