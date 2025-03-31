Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новом вирусе

Роспотребнадзор: в России новых вирусов или их мутаций нет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

В России не выявлены новые вирусы или их значимые мутации. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — информирует ведомство.

По его данным, эпидемиологическая ситуация на территории РФ по заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19, внебольничным пневмониям и другим респираторным инфекциям полностью контролируема.

Отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. За прошедшие семь дней зарегистрировали три тысячи случаев, что на 20,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 10,8%, а число госпитализаций — на 8,6%. Показатели по внебольничной пневмонии стабильны, однако не превышают среднего значения за месяц.

Роспотребнадзор подчеркивает, что ситуация находится под их строгим контролем.

До этого ряд Telegram-каналов сообщал, что в РФ были зафиксированы случаи заболевания «неизвестным вирусом», основные симптомы у заразившихся — высокая температура и «тяжелый» кашель с кровью.

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