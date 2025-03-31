Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве легендарные рокеры выступят 4 и 5 апреля.

Хиты отечественного рока звучали в Санкт-Петербурге. Там прошел масштабный концерт «Агаты Кристи». Группа сейчас гастролирует по стране. Грандиозный тур посвящен основателю и лидеру коллектива — Вадиму Самойлову. Композитору и продюсеру в этом году — 60! И круглую дату музыкант отмечает с размахом.

Абсолютно новые композиции чередуются с теми, которые прошли проверку временем. И уже не одно десятилетие занимают особое место в сердцах поклонников. Обозреватель «Известий» Максим Облендер увидел, как это было.

Новое прочтение, навеяно грузинскими горами, многоголосием, но несмотря на все эксперименты, узнаешь с первых нот — «Черная луна».

S-VOX открывают концерт Самойлова. Выйдя на сцену, сам создатель «Агаты» будет долго перечислять, кто он — выпускник политеха, композитор, продюсер. А в этом арт-проекте — творческий консультант.

«Это какое-то менторство, наставничество. У него огромный опыт — 40 лет на сцене», — рассказал музыкант Артем Абрамов.

Даже открывая свою программу песней «Эпилог» он, как и его герои, заигрывает со зрителем — «выпили до дна прощальное вино»? Нет. Еще попоем.

«Ощущения внутренние, они абсолютно такие же, как юности, но к ним добавлена, наверное, еще уверенность, потому что большой очень опыт уже, и ты можешь проектировать какие-то вещи, там, свои шоу намного более качественно — и достигать большего результата. Поэтому мне мой возраст нравится», — поделился Вадим Самойлов.

Настолько, что череда концертов идет под вывеской «60».

«Ковер-вертолет» приземлялся в Екатеринбурге, теперь Северная столица. И снова — крики восторга.

Мелькают кадры балабановских фильмов, музыку к которым писала «Агата Кристи», эпохи творчества сменяют одна другую. Путешествие в Свердловск конца 1980-х. Самойловы и компания тогда произвели фуррор.

«Это была музыкальная группа, что было совершенно удивительно для технарей, но так сложилось. И как поперли все эти „Вива Кальман“, „Я сытая свинья“. Все это так было мне близко и так хорошо», — поделился музыкант Егор Белкин.

Отличие Свердловского рок-клуба от того же Ленинградского в том, что многие музыканты — мультиинструменталисты, играли и в одной группе, и в другой, и третьей. И на этом концерте все как в конце восьмидесятых — Самойлова меняет «Урфин Джюс».

Небольшая рокировка музыкантов — и вот на сцене группа Егора Белкина, за ней — Настя Полева.

«Экскурс по всей жизни, который был, экскурс по всей нашей дружбе длиной в 40 лет, когда на моих глазах рождались и прозвучали те песни, в которых я сегодня принимаю участие, это… это просто, понимаете, это не передать словами», — рассказал музыкант Алик Потапкин.

Распевная «На счастье», записанная в девяностые, обросла новыми звуками, немного треша, индастриала. Свежий сингл Вадима Самойлова и Насти Полевой.

«Она сменила окраску. Она как сжатая пружина, которая разжалась», — поделилась Полева.

«На счастье» это как раз сингл, из нового альбома, и будут еще в течение весны и лета другие такие небольшие новинки, и осенью будет большой альбом», — рассказал Вадим Самойлов.

Планов много: он снова собирается в Донбасс, к бойцам, куда постоянно ездит на протяжении уже десяти лет. Чтобы снова исполнить свои главные хиты.

А в эти выходные Вадим Самойлов и звезды Свердловского рок-клуба дадут столичные концерты. Встречаемся вечером.

И уже в ближайшие пятницу и субботу — концерты рок-группы пройдут в столице, во Дворце культуры имени Горбунова.