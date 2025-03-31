Поджоги Tesla: в США прошла волна митингов против Илона Маска

Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru

Толпы недовольных людей требуют убрать миллиардера из политики.

Резкие действия старшего советника президента США Илона Маска провоцируют массовые протесты по всей Америке, и не всегда законные. Демонстранты громят автосалоны Tesla и сжигают электрокары. Среди основных причин недовольства — растущее политическое влияние миллиардера. Что особенно сильно беспокоит демократов, которых одиозный бизнесмен фактически лишает рычагов влияния. О противостоянии, которое все больше напоминает гражданскую войну, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

По всей Америке сегодня — толпы людей с гневными плакатами и фото Илона Маска. У автосалонов Tesla и зарядных станций тысячи американцев, недовольных действиями бизнесмена и его растущим политическим влиянием.

«Меня волнует верховенство закона, чтобы люди знали, что правительством не должен управлять неизбранный миллиардер», — заявила участница акции протеста Соммер Джентри.

Мирные протесты быстро переросли в акцию вандализма. Демонстранты поджигают электрокары и громят автосалоны.

Громить салоны Tesla призывают демократы, которые еще недавно и сами с удовольствием ездили на электромобилях Маска. Но, как только бизнесмен увлекся политикой и стал ярым сторонником президента США Дональда Трампа, мнение поменялось, и против миллиардера развязали настоящую войну.

Самая жаркая фаза протестов началась, когда закрыли USAID. Агентство финансировало цветные революции по всему миру, речь об огромных суммах. И именно Маск обнародовал эту информацию. Теперь проигравшие демократы призывают «спасти демократию».

«Я надеюсь, что Америка сможет снова стать демократией. Я надеюсь, что Илон Маск оставит свою невыборную роль в управлении нашей страной», — добавила другая участница демонстраций Мириам.

В надежде уберечь свое многомиллионное имущество владельцы электрокаров придумали вот такой метод. Обклеивают свои кибертраки наклейками, например, с надписью Toyota. Или такая: «Я купил это до того, как Илон сошел с ума». На самом деле машины вообще никого не интересуют. Цель — разрушить бизнес миллиардера и таким образом заставить его уйти в тень. Способ странный, учитывая, что у Маска только 13% акций Tesla, а сам он — один из богатейших людей планеты.

«Настоящая проблема в людях, чья пропаганда заставляет людей так поступать. Вот кто настоящие злодеи, и мы будем их преследовать. Президент ясно дал понять это», — подчеркнул Маск.

Среди других претензий демонстрантов к Маску — сокращение армии бесполезных, по его мнению, госслужащих. После того как Трамп назначил его главой департамента эффективности правительства США, сто тысяч человек либо уволились сами, либо попали под сокращение. Логично, что им это не очень понравилось.

«Если есть причина сократить госслужащих, это можно сделать обоснованно, чтобы это никак не повлияло на жизни людей. Я живу на социальные выплаты. Если их сократят, это станет для меня серьезной проблемой», — считает другой протестующий Марк Варнхилл.

Демократы и их сторонники просто не могли не воспользоваться ситуацией при том, что предыдущий президент США Джо Байден продвигал так называемую «зеленую» повестку.

«Мы хотели бы, чтобы демократы тоже вышли и осудили это гнусное насилие, которое мы наблюдали. Генеральный прокурор заявила, что она расследует эти инциденты как акты внутреннего терроризма», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Дональд Трамп уже пообещал отправить участников погромов в тюрьму Сальвадора. С Tesla ничего страшного не произошло, уверены эксперты. Продажи начали падать еще до того, как Маск пришел в большую политику. В Китае американцев вытеснил местный гигант — производитель электрокаров. В Европе постепенно отказываются от «зеленой» политики, а вот в самих Штатах конкурентов у компании нет.