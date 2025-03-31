В срочном порядке: администрация Трампа уволила сотни сотрудников Института мира США

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

Некоторым предложили выходное пособие и один дополнительный месяц медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск.

Илон Маск решил уволить всех сотрудников так называемого Института мира в Вашингтоне. Там работало свыще полутысячи ученых и дипломатов. Курировал и финансировал их работу напрямую Конгресс. Но сейчас большинство там заняли республиканцы, которые заявили, что команда Трампа работает намного лучше и без помощи сотрудников Института. В качестве отступных им предложили выходное пособие, а также продлить медстраховку на месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все сотрудники Агентства США по международному развитию, более известного, как USAID, будут уволены до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщило одно из крупнейших мировых информационных агентств Reuters, со ссылкой на свои источники.

24 января 2025 года президент США Дональд Трамп приказал практически полностью заморозить всю иностранную помощь. Несколько дней спустя американский государственный секретарь Марко Рубио издал указ об отказе от гуманитарной помощи.