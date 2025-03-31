«Купол Донбасса» сорвал 188 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре ДНР.

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 188 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Так, в Донецке были перехвачены фальшдрон самолетного типа и реактивный беспилотник «Скат», вооруженный боевым зарядом весом в десять килограммов. Этот аппарат был направлен на поражение железнодорожного полотна.

А в Макеевке российские военнослужащие обезвредили украинский БПЛА Darts, оснащенный самодельным взрывным устройством на базе выстрела ПГ-7, позволяющего поражать цели на большой дальности.

Как заявили в ведомстве, взрывотехники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по ДНР отключили органы управления дронов и уничтожили их составные части на специализированном полигоне, используя технические спецсредства. Их слаженная работа, а также своевременная реакция граждан позволили оперативно определить места падения беспилотников, избежать жертв и разрушений инфраструктуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, три человека пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР.