Овечкин забил «Баффало», до рекорда Гретцки четыре шайбы

Фото: AP/ТАСС

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До конца «регулярки» всего девять матчей.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрз». Российский нападающий продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки, он сократил отставание до четырех шайб.

Встреча прошла в воскресенье в Вашингтоне и завершилась со счетом 8:5 в пользу гостей. Овечкин отличился в третьем периоде матча. Для «Вашингтон Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд.

Для Александра Овечкина эта шайба стала 37-й в нынешнем сезоне и 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить вечный рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, россиянину нужно забросить еще пять шайб.

До конца регулярного чемпионата НХЛ осталось девять матчей. В следующей игре «Вашингтон» встретится в гостях с «Бостон Брюинз». Матч пройдет в ночь на 2 апреля и начнется в 2:00 по московскому времени.

Аналитики и эксперты Национальной хоккейной лиги прогнозируют, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки в заключительном матче текущего регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 18 апреля. Соперничество команд носит принципиальный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Овечкина двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, а также шестикратная чемпионка Европы Татьяна Овечкина получила почетный знак «Отличник физической культуры и спорта».