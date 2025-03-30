В Мурманске после серии выстрелов перекрыли несколько улиц

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Предположительно, неизвестные открыли огонь из карабина.

Стрельба парализовала Кольский район Мурманска. По данным очевидцев, подтвержденным видеороликами, которые опубликованы в пабликах города, по адресу Кольский проспект, 10 прозвучало не менее 30 выстрелов, предположительно, они производились из карабина. Кто открыл огонь и сколько было стрелявших, неизвестно, но местные жители, свидетели, считают, что злоумышленники палили с крыши.

В сообществе «Мурманск» в VK сообщается, что на Кольском проспекте перекрыто движение от улицы Пономарева до проспекта Кирова. Также оцеплена территория в районе Молодежного проезда. Отмечается, что в районе активно работают сотрудники правоохранительных органов, прочесывая буквально каждый двор в поисках вооруженных нарушителей. О жертвах или пострадавших власти и полиция официально не заявляли.

Мурманчан предупреждают о сохраняющейся опасности, их просят не включать свет в квартирах, чтоб не привлекать внимание стрелявших, не выглядывать из окон и не выходить на улицу, пока не произойдет задержание. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале призывает сограждан не снимать и не выкладывать в сеть работу силовиков. И доверять только проверенной информации.

«Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради „горячего“ видео», — добавил Чибис.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Подмосковье в результате стрельбы был ранен сотрудник Минобороны РФ.