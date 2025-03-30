В здании общежития в Выборге случился пожар

Фото, видео: URA.RU/TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Информация о пострадавших уточняется.

В Выборге на Приморском шоссе загорелось общежитие. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Сообщения о возгорании поступили в вечернее время, и, судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил одну из комнат на верхних этажах здания.

Очевидцы рассказывают, что экстренные службы эвакуируют людей с балконов, так как дым и пламя не дают безопасно покинуть здание через лестничные пролеты.

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется, также не исключены последствия от сильного задымления. Причины возгорания пока остаются неизвестными, правоохранительные органы начали расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что в поселке Кедровый Красноярского края загорелся храм Петра и Февронии. На место происшествия выехали спасатели МЧС, чтобы локализовать огонь. Пламя удалось потушить к 7 часам утра по московскому времени. Для ликвидации возгорания были привлечены 14 человек и пять единиц техники. Причины пожара пока остаются неизвестными.

Храм не впервые страдает от огня. В ноябре здание также пострадало в результате пожара, после чего местные жители провели ремонт своими силами, восстановив крышу, окна и двери.