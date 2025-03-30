В бинтах и стяжках: Глюкоза устроила полуобнаженные танцы в ванной

Фото: www.globallookpress.com/Glukoza

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Артистка собирается вернуться на сцену после скандального выступления в 2024 году.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, снялась в душе — полностью обмотанная бинтами и с пластиковыми стяжками на руках. Кадры артистка выложила в своих социальных сетях.

«Голое шоу» приручено к новому выступлению в честь возвращения на сцену. Глюкоза полностью пересмотрела подход к своему творчеству и кардинально сменила имидж после скандала в Красноярске и разбирательств с продюсером Максимом Фадеевым,

Для некоторых фанатов это стало неожиданностью. Они заявили, что Глюкоза всегда умела удивлять, и этот креативный ход — в ее духе. Но не все поклонники оценили такую смелость. Некоторые утверждают, что любимая звезда потеряла свой прежний шарм, а ее новое «я» не вызывает ничего, кроме разочарования.

Фото: Instagram*/glukozamusic

Впрочем, сама певица вчера призналась, что раскаивается в своем сентябрьском поступке. Она назвала тот момент самым позорным в своей карьере, отмечая, что пережила небывалый стресс. Тем не менее, новый имидж, с электронными звуками и смелыми вокальными приемами, уже начал набирать популярность.

20 июля 2024 года в Красноярске, на концерте, приуроченном ко Дню металлурга, Наталья подвергла сомнению свою репутацию. По словам зрителей, ее выступление оказалось далеко не идеальным: певица пела под фонограмму, и, по всей видимости, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этот раз Глюкоза использовала нецензурную лексику и вела себя крайне неадекватно. Скандальное поведение вызвало бурю негодования у организаторов концерта и продюсера Максима Фадеева, который заявил о намерении подать иск в суд с требованием запретить использование псевдонима «Глюк’oZa» и исполнение ее песен.

Не успели утихнуть страсти после этого инцидента, как в октябре того же года Глюкоза снова попала в заголовки новостей. В аэропорту «Шереметьево» ее задержали в состоянии наркотического опьянения, что привело к обвинению по статье 6.9 КоАП РФ за употребление наркотических средств без назначения врача. Суд вынес решение оштрафовать певицу на 5000 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза извинилась за скандальный концерт и рассказала о тяжелой смерти бабушки.

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