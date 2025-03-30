«Многие люди хотят»: Трамп выказался о планах на третий президентский срок

Дональд Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок президента США

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

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Американский лидер стал вторым человеком в истории США, кто занимал пост два срока с перерывом.

Американский лидер Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность баллотироваться на третий срок на пост президента США. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что не шутит по этому поводу и добавил, что многие люди поддерживают его решение.

«Многие люди хотят, чтобы я это сделал», — сказал Трамп, намекая на потенциальную кампанию.

Трамп стал вторым президентом в истории США, который занимал пост два срока с перерывом. До него в этом преуспел только демократ Гровер Кливленд, несмотря на то, что из 45 президентов семь пытались вновь избраться после ухода